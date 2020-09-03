Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama
Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama meydana geldi. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürüyor.
Patlamada yaralılıların olduğu öğrenildi.
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