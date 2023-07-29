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Denizli'de geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı
29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:49:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:49:00

Denizli'de geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı

Kaynak: AA

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki geri dönüşüm depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahaleye başladı.

Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görülüyor.

Etiketler : denizli geri dönüşüm depolama tesisi yangın
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