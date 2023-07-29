Denizli'de geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı
Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki geri dönüşüm depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahaleye başladı.
Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görülüyor.
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