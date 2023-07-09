Denizden gelen sanat

Pinokyo'dan esinlenerek ağaçtan "Tahta Yürek" ismini verdiği figürler yapan ağaç oymacısı Murat Dölek, Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelanlardan sonra akarsuların denize taşıdığı ağaç dallarını da atölyesinde işliyor. Samsun'un Atakum ilçesi sahiline giderek denizin getirdiği ağaç dallarını toplayan Dölek, daha sonra 70 metrekarelik atölyesinde bunları işliyor.