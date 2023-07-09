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09 Temmuz 2023 Pazar 16:02:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 16:02:00

Denizden gelen sanat

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Ağaç oymacısı Murat Dölek, Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelanlardan sonra akarsuların denize taşıdığı ağaç dallarını da atölyesinde işliyor.

Pinokyo'dan esinlenerek ağaçtan "Tahta Yürek" ismini verdiği figürler yapan ağaç oymacısı Murat Dölek, Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelanlardan sonra akarsuların denize taşıdığı ağaç dallarını da atölyesinde işliyor. Samsun'un Atakum ilçesi sahiline giderek denizin getirdiği ağaç dallarını toplayan Dölek, daha sonra 70 metrekarelik atölyesinde bunları işliyor.

Etiketler : tahta yürek ağaç oymacısı sanat
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