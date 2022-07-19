Denizde minik can operasyonu
Denizin ortasında çırpınan muhabbet kuşunu fark eden polis timi harekete geçti. Jet-ski ile kuşun yanına ulaşan polis, boğulmaktan kurtardığı minik canın titremesi geçsin diye uzun süre çaba sarf etti.
HİÇ ZAMAN KAYBETMEDİLER
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz olaylarına hızlı müdahale timinden jet-ski kullanıcısı deniz polisi Hüseyin Ertaş, rutin falezler devriyesi sırasında deniz üzerinde çırpınan bir kuş fark etti.
Hiç zaman kaybetmeden jet-ski ile muhabbet kuşunun yanına giden Ertaş, kuşu deniz polis şubesine götürdü.
YORULMUŞ VE ÇOK KORKMUŞ
Tuzlu sudan tüyleri birbirine yapışan ve ürktüğü için titreyen muhabbet kuşunu su ile yıkayarak yem veren polisler, bakımını da üstlendi.
Minik canı kurtarmak için çırpınan polis memuru Hüseyin Ertaş, "Kafesinden kaçmış, yorulmuş denize düşmüş. İnsan kurtarmak için gösterdiğimiz seferberliği minik dostlarımız için de gösteriyoruz" diye konuştu.