Denizde minik can operasyonu

HİÇ ZAMAN KAYBETMEDİLER

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz olaylarına hızlı müdahale timinden jet-ski kullanıcısı deniz polisi Hüseyin Ertaş, rutin falezler devriyesi sırasında deniz üzerinde çırpınan bir kuş fark etti.

Hiç zaman kaybetmeden jet-ski ile muhabbet kuşunun yanına giden Ertaş, kuşu deniz polis şubesine götürdü.

YORULMUŞ VE ÇOK KORKMUŞ



Tuzlu sudan tüyleri birbirine yapışan ve ürktüğü için titreyen muhabbet kuşunu su ile yıkayarak yem veren polisler, bakımını da üstlendi.

Minik canı kurtarmak için çırpınan polis memuru Hüseyin Ertaş, "Kafesinden kaçmış, yorulmuş denize düşmüş. İnsan kurtarmak için gösterdiğimiz seferberliği minik dostlarımız için de gösteriyoruz" diye konuştu.