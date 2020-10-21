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21 Ekim 2020 Çarşamba 08:01:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 08:01:00

Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli

Kaynak: AA

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İstanbul Deniz Otobüsleri ve Gökçeada feribot seferlerinin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

Ege Denizi'nde de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki saat 09.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki ise 11.00 feribot seferleri geçici olarak iptal edildi.

Belirtilen hatta Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya da 13.00, 17.00 ve 21.00'daki seferler yapılacak.

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