Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli
Kaynak: AA
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Gökçeada feribot seferlerinin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
Ege Denizi'nde de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki saat 09.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki ise 11.00 feribot seferleri geçici olarak iptal edildi.
Belirtilen hatta Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya da 13.00, 17.00 ve 21.00'daki seferler yapılacak.
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