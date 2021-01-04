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04 Ocak 2021 Pazartesi 18:15:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 18:15:00

Deniz kirliliğine ‘kısmet'

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Antalya'da falezlerin altında dalış yapan Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler, insan eliyle deniz dibinde oluşan kirliliği görüntüledi. Gençlerin ‘kısmet açmak için' denize attığı binlerce asma kilit görenleri isyan ettirdi.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler, Antalya’da doğal güzelliğiyle kent siluetini oluşturan falezlerin altında dalış yaptı. Denizde 25 metre derinliğe kadar farklı zamanlarda gerçekleştirilen dalışlarda öğrencilerin kamerasına, kutudan şişeye, sandalyeden demir korkuluğa, bisikletten bilgisayar belleğine, olta kurşunundan halı, battaniye, en çok da asma kilit gibi atıklar yansıdı.

HURAFELERE KANIP ÇEVREYİ KİRLETMEYİN

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz tabanında çok sayıda kilide rastlanmasına şaşırdıklarını söyledi. Gökoğlu, "Açık kilitler bulduk. Gençler, 'kapalı kısmeti açma' inancıyla denize atıyormuş bunları. Ağzı bağlı makas gibi her dalışta mutlaka böyle büyü, muskaya inanılan şeyleri buluyoruz. Artık bu devir bitti, bu tarz hurafeler için çevremizi kirletmememiz gerekiyor" dedi.

İnsanların daha duyarlı olmalarını isteyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Antalya kıyılarında metal kirliliği çok fazla. Tüketilen deniz ürünleri, balıklarla bu kirliliği kendimize aktarıyoruz. 2021, Antalya kıyıları için denize duyarlılığın arttığı bir yıl olmalı. Bu duyarsızlık bizi çok üzüyor" diye konuştu.

Denize kilit atanlara birkaç kez rastladığını söyleyen Sinem İlhan, "Falezlerde gezerken denize kilit atanları gördüğümde çok şaşırmıştım. Kısmeti açmak ya da kendilerini birilerine sevdirmek için kilit attıklarını öğrendim. Zaten denizlerimiz kirleniyor, bu tür düşüncelerle denizlerin daha da kirlenmesi üzücü" dedi.

Etiketler : Mehmet Gökoğlu deniz kirliliği Antalya falez
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