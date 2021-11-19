Deniz Karakaş: Gelinlikler kısaldı gözler ayakkabılarda
Ünlü isimlerin de tercih ettiği ayakkabı markası Jabotter'in kurucusu ve tasarımcısı Deniz Karakaş, düğün için ayakkabı arayışında olan gelin adaylarına önemli tavsiyeler verdi. “Son yıllarda gelinlik modellerinin boylarının kısalması, ayakkabıyı daha önemli hale getirdi” diyen Karakaş, gelinlere şöyle seslendi: “Rahatlığınızdan da şıklığınızdan da ödün vermeyin!”
Sosyal medya paylaşımlarıyla da tanınan, Jabotter markasının kurucusu ve tasarımcısı Deniz Karakaş, hayatlarının en özel günü için hazırlık yapan gelin adaylarına ayakkabı konusunda tavsiyelerde bulundu. Son yıllarda kısa gelinliklerin de hayli revaçta olduğunu söyleyen Karakaş, "Gelinliklerin kısalması ayakkabıları daha önemli hale getirdi. Dolayısıyla en az gelinlik kadar ayakkabı seçiminde de titiz davranmak gerek" dedi.
"GÖRÜNMEYECEK" DİYE DÜŞÜNMEYİN
Uzun ve kabarık gelinlik modeli tercih edeceklere "Nasıl olsa görünmeyecek diye düşünmeyin. Ayakkabı, gelinliği tamamlayan en özel unsurlardan" uyarısında bulunan Deniz Karakaş, tercih edilecek ayakkabının gelinin ayağına tam olarak uyması ve rahat olması gerektiğini ifade etti: "Gelinler düğün günlerinde çok uzun saatler ayakta kalıyor. Düğününüzün sizin için eziyete dönüşmesini istemiyorsanız, tercihinizi rahat, ayağınıza tam oturan ve şık ayakkabılardan yana kullanın."
SİVRİ TOPUK GİYECEKSENİZ YANINIZA YEDEK AYAKKABI ALIN
Her daim gözde olan stilettolar, ince ve sivri topuklu ayakkabıları da gelinlere çok yakıştırdığını sözlerine ekleyen Deniz Karakaş, "Benim gibi düşünenlere tavsiyem; o gece için iki farklı ayakkabı almaları. İnce ve sivri topuklularla gece boyunca dans etmek mümkün olmayabilir. O noktada rahat ayakkabıyla değişim yapmak, gelinin eğlenceye rahatça devam etmesini sağlayacaktır" dedi.
BİLEKTEN BAĞLI MODELLERLE BURKULMALARA ÖNLEM
Rahatlığın yanına şıklık eklemek isteyenlerin bilekten bağlamalı kalın topuklu modelleri de tercih edebileceğini dile getiren Deniz Karakaş, "Bu modeller bileği tam olarak sardığından bilek burkulmalarını engelleyerek o özel günde yaşanabilecek talihsiz kazaların da önüne geçmiş oluyor. Gizli dolgu ve platform topuk da ayak ağrılarına karşın tercih edilebilecek ayakkabılardan" diye konuştu.
- Deniz Karakaş: Gelinlikler kısaldı gözler ayakkabılarda
- Türkiye'nin kilitlendiği olay: Müge Anlı'da günlerdir aranan Müslüme Yağal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
- Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Kasım
- Gemideki işini bırakarak tasarladığı evler tatilin adresi oldu
- Yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak