  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9712
  • Euro
    8,1978
  • Altın
    441,1970
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca koronavirüs tablosunu açıkladı
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Suudi Arabistan'da 32 kişi daha koronavirüsten öldü
Bahreyn'in çirkin açıklamalarına MSB'den sert yanıt
'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Deniz altındaki ölüm tuzağı: Dalgıçlar İyonya Denizi'nden yarım ton 'hayalet ağ' çıkardı
Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi hayatını kaybetti
Jandarma ve emniyetten bayram dönüşü trafik denetimi
ABD'deki yangınlar söndürülemiyor
MSB: Hudut kartallarımız görevinin başında
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 261 bini geçti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 158 bini geçti
Adana Valisi Elban: Adana'da su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını ka ...
Uçan arabalarla ilgili flaş gelişme! Tarih belli oldu
Çeşme'de 32 işletmeye 100 bin lira sosyal mesafe cezası
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakalarında yeni belirtiler var
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı
IKBY Başkanı Barzani'den 'Sincar'ın PKK üssüne dönüştüğü' iması
Darbeci Hafter'den komik gösteri: Türklere karşı merhamet göstermeyeceğiz
Yemen'deki Güney Devrim Hareketi Riyad Anlaşması'nı kabul etmediğini açıkladı
Kovid-19 tarama testinin yerlisini üretti, 21 ülkeye ihraç etti
Vadide yerli oto hareketliliği: Dünya devleri yatırıma geldi
Menderes'teki orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltında
03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:33:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:33:00

Deniz altındaki ölüm tuzağı: Dalgıçlar İyonya Denizi'nden yarım ton 'hayalet ağ' çıkardı

ABONE OL

Yunanistan ile İtalya arasında bulunan İyonya Denizi'nde 1941 yılında batan ünlü İngiliz denizaltıdan, dalgıçların ‘hayalet ağ' olarak adlandırdığı yarım tonluk balıkçı ağı temizlendi. Hayalet ağ olarak bilinen bu kullanılmayan ağlar, batıkların etrafına sarılarak dalgıçlar ve diğer deniz canlıları için ölüm tuzağı haline geliyor.

Hayalet ağlar, denizlerde ve okyanuslarda genelde kaya ve batık gemilerin etrafına dolanıyor. Plastik malzemeden yapılan bu ağlar, doğa tarafından yok edilemediği için dalgıç ve deniz canlılarının hayatlarını tehlikeye sokuyor. Özellikle yunus, kaplumbağa ve benzeri deniz canlıları bu hayalet ağlara takılarak ölüm tuzağında hayatının kaybediyor.

YARIM TON AĞ TEMİZLENDİ

İyonya Denizi’ndeki batık denizaltıdan yarım ton naylon balıkçı ağı temizleyen Sağlıklı Denizler Girişimi organizasyonu, her yıl milyonlarca deniz canlısının bu naylon hayalet ağlara sıkıştıktan sonra öldüğünü açıkladı. Sağlıklı Denizler Girişimi organizasyonuyla, Yunan ve Hollandalı gönüllü dalgıçlar 2’nci Dünya Savaşı'nın en büyük denizaltılarından biri olan HMS Perseus'un etrafına dolanmış yarım tonluk ağları kaldırmak için Kefalonia ve Zakynthos adaları arasındaki sularda 52 metreye daldı.

İngiliz HMS Perseus Aralık 1941'de bir mayına çarparak battı. Hayatta kalan tek kişi olan John Capes, Kefalonya Adası'na ulaşana kadar karanlıkta uzun süre yüzdü ve adalılar tarafından bir yıldan fazla gizlendi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER