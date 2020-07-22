Demiryolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
Kaynak: İHA
Adana'da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi demiryolu iş otosunun çarpması sonucunda ağır yaralandı.
Adana'da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi demiryolu iş otosunun çarpması sonucunda ağır yaralandı.
Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde demiryolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada demiryolu iş otosu çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- İki katlı bina alevler içinde kaldı
- Elazığ'da 50 dönümlük kırsal alan yandı
- Manisa'da tekstil firmasına 14 gün koronavirüs arası
- Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
- Demiryolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
- Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı