Demans'ın ilerlemesini resimle engelledi

Ankara'da emekli resim öğretmeni Pervin Ersöz (82) pandemi döneminde ortaya çıkan, halk arasında 'bunama' olarak tanımlanan demans hastalığının ilerlemesini resim yaparak önledi. Anadolu Kültür ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği, Ersöz'ün yaptığı resimleri sergide sanatseverlerle buluşturdu. Emekli öğretmen Pervin Ersöz, "Resim yaptıkça rahatladım. Her şeyi çok çabuk unutuyordum, unutkanlığım hafifledi" dedi.

