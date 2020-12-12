Dekorlar yuva oldu

Gaziantep’te faaliyet gösteren Sahne Leblebi tiyatro grubu oyuncuları pandemiden dolayı kullanamadıkları tiyatro dekorlarını sokak hayvanları için kulübe haline getirdi.



Drama öğretmeni Müyesser İncenacar “Zaten tiyatro yapamıyoruz. Dekorlar boşuna durmasın istedik. Onları kesip biçtik. Bir araya getirip dekorlardan kulübe yaptık. Daha çok yapabilsek keşke ve her yerde olsa. Bizim için sıkıntı değil. Dekoru her türlü yaparız” dedi.

SABAH AKŞAM MAMA BIRAKIYORLAR

Kulübeyi Kavaklık Park’ına götüren oyuncular “Mevsim şartları onları çok kötü etkiliyor. Küçük bir garajda bu köpek kulübesini yaptık. İçi ve dışına da yalıtım yapacağız. Sabah akşam onlara mama bırakıyoruz. Sokak hayvanlarını insanlar alıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar hayvanlara çok tepki veriyor. İnsanlar hayvanların kendilerine zarar verebileceğini düşünüyor ancak öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

