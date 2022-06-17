Değirmende diriliş başlıyor

Diyarbakır'da "Sur'larda Diriliş Başlıyor" mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmalarına 'değirmen' de dahil edildi. Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 200 yıllık su değirmeni yenilenerek tekrar buğday öğütülür hale getirilecek.



HEVSEL BAHÇELERİ YAKININDA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Sur'larda Diriliş Başlıyor" mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmalarına devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca Diyarbakır'ın en görkemli, anıtsal ve üzerinde kitabelerin bulunduğu Nur, Yedikardeş, Evlibeden Selçuklu ve Urfakapı burçlarında restorasyon yapılmıştı. Şimdi de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile tarihi Hazreti Süleyman Camisi arasında yer alan 200 yıllık su değirmeni, kamulaştırılarak restorasyon çalışmalarına başlandı.

TURİZM MERKEZİ HALİNE GELECEK

"Surlarda başlattığımız 'Diriliş' mottosu kültürel varlıklarımıza da yansıdı" diyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, çalışmaların ardından tarihi değirmende yeniden geleneksel yöntemlerle buğday öğütüleceğini belirterek, "Restorasyon sonrası geleneksel yöntemle buğday öğütülmeye devam edilecek. Elde edilen un ile değirmenin bahçesinde yapılacak tandırda yapılacak ekmek gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacak" şeklinde konuştu.

200 yıllık Fiskaya Değirmeni, dikdörtgen bir alana sahip, avlulu 'L' tipi yatay çarklı su değirmeni özellikleri gösteriyor. Eğimli araziye konumlanmış olduğundan ark sistemi ile su taşınan değirmende suyun hızını kesmek için kullanılan savaklar da bulunuyor.

