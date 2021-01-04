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04 Ocak 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 16:30:00

Defineciler tarihi kiliseyi talan etti

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Bakımsızlıktan güçlükle ayakta duran Silivri'deki 300 yıllık tarihi Germiyan Kilisesi'ne bir darbe de definecilerden geldi.

Defineciler kilise ve çevresinde altın bulma umuduyla metrelerce derinlikte çukurlar kazdı. Kilisenin yakınında bulunan İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Kani Çılgın, "Ben 58 yaşındayım kendimi bildim bileli kilise var. Yunanlılar varmış eskiden bizim oturduğumuz yerlerde. Onlar savaşta kaçmışlar buradan. Mübadelede bizim babalarımız dedelerimiz oraya yerleşmiş. Eski Değimenköy, esas Değirmenköy orası, Germiyan olarak geçiyor. Defineciler kaza kaza kalbur gibi yaptılar. Bir şey bırakmadılar, altına girdiler 3 metre. Çok güzel bir yapıydı ama berbat ettiler. Korumaya alınmadı, o zaman korumaya alacaklarını söylediler ama korumaya almadılar. Gece giden orada çalışıyor, 'burada para var, burada para var', para arıyorlar yani orada. Bir ara samanlık olarak kullanıldı orası. Harabe gibi" dedi.

Etiketler : tarihi kilise defineci Germiyan Kilisesi
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