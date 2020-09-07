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07 Eylül 2020 Pazartesi 18:36:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 18:36:00

Dedesinden kalan yüncülüğü ayakta tutmaya çalışıyor

Kaynak: AA

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Ordu'da dedesinden kalan yün dükkanını işleten Erbil Akçiçek, teknolojinin ilerlemesine rağmen dede mesleğini sürdürüyor.

Altınordu ilçesi Yüncüler Sokağı'nın son yüncüsü olan Erbil Akçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer yüncülerin teknolojiye yenik düşerek, iş yerlerini kapatmak durumunda kaldığını söyledi.

Yün dükkanının dedesinden kendisine kaldığını ifade eden Akçiçek, zorluklara rağmen mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Sürekli kendilerini yenileyerek ayakta kalmaya çalıştıklarını aktaran Akçiçek, eskisi gibi koyun yünlerine ilginin olmadığını, daha çok silikon ve elyafın vatandaşlar tarafından tercih edildiğini bildirdi.

Amaçlarının koyun yününü yeniden insanlara sevdirmek olduğunu dile getiren Akçiçek, bunun için sürekli yeni ürünler ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

Yün dükkanının 1960 yılında dedesi tarafından açıldığı bilgisini veren Akçiçek, dükkanın sonradan babasına, şimdide kendisine geçtiği söyledi.

Dede mirası olan yün dükkanını her türlü zor şartlara rağmen ayakta tutmaya gayret ettiğini vurgulayan Akçiçek, sonuna kadar dedesinden kalan mesleği sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirdi.

Akçiçek, özellikle pandemi sürecinde insanların yaylalara giderek buralarda kalmayı tercih ettiğinden işlerinin de arttığını ifade ederek, "Belki birçok meslekte yavaşlama olurken bizim mesleğimizde işlerin arttığını söyleyebiliriz." dedi.

İnsanlara yastık ve yorganlarında yeniden yün kullanmaları önerisinde de bulunan Akçiçek, yünün yorgunluğu aldığını ve özellikle ter emici özelliği olmasından dolayı tercih edilmesinde fayda olacağını sözlerine ekledi.

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