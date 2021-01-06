Dedektör burunlar rekor kırdı

Uyuşturucu sevkiyatının en önemli geçiş noktalarından Van'da polis ekipleri, operasyonlarını gece gündüz sürdürürken, en büyük yardımcıları da hassas burunlu köpekler oluyor. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi'nde barınan ve eğitimleri de burada yapılan dedektör köpekler, 4 aylık sıkı eğitimin ardından uyuşturucu operasyonlarında kullanılıyor.

KONTROL NOKTALARINDAN KAÇIŞ YOK

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları kapsamındaki operasyon ve polis kontrol noktalarında yapılan aramalarda, bu yıl da özellikle eroin bulunmasında Türkiye rekoru kırıldı. Narkotik ekipleri, 2019'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5 ton 231 kilo 754 gram eroin, 346 kilo 360 gram esrar, 42 kilo 907 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar, "Bizim yakalamamızda ciddi anlamda hassas burunlu sevimli dostlarımızın katkısı bulunuyor. ‘Oskar’, ‘Zeus’, ‘Zeyna’, ‘Bozo’, ‘Şila’ ve ‘Bobi’ olsun bu yakalamalarda verdikleri destek yadsınamaz. Yani yüzde 70 yakalamamızda bu hassas burunlu köpeklerin payı var" diye konuştu.