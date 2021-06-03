Dayakçı kocanın cezası belli oldu

Samsun Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur Emriye Metegül ile ailesi, avukatları, sanık avukatı ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Zanlı İbrahim Zarap davaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Hakkında 18 yıl hapis cezası istenen tutuklu sanık hakkında 10 yıl kasten öldürmeye teşebbüs, 4 ay da mala zarar verme suçundan olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay ceza verildi.

Olay 6 Mart'ta Samsun'da yaşanmış, Zarap, eski eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövmüştü.

"VERİLEN CEZA KAMUOYU VİCDANINI YARALAMIŞTIR"

Ağır Ceza Avukatı Bilal Yavuz, İbrahim Zarap için verilen 10 yıl 4 ay hapis cezasını TRT Haber'e değerlendirdi.

Verilen cezanın kamuoyu vicdanını yaraladığını söyleyen Yavuz, "Görüntüler incelendiğinde mağdur, yaşamını tehlikeye sokacak şiddette baş ve boyun kısmına doğru ağır bir saldırı ve darba maruz kalmıştır. Mağdurun özellikle başına ve boynuna aldığı sert darbeler göz önüne alındığında ciddi bir yaşamsal tehlike altına girdiği açıktır" dedi.

"VERİLEN CEZA BU GİBİ OLAYLARIN ÖRTÜLÜ OLARAK DEVAMINA ZEMİN HAZIRLIYOR"

Cezanın alt sınırdan verildiğini aktaran Yavuz, "Mağdur basit bir müdahale ile giderilebilecek bir saldırıya maruz kalmamıştır. Sanığın vurduğu ve saldırdığı bölgeler ve fiillerinin şiddeti göz önüne alındığında doğrudan öldürebilme kastıyla hareket ettiği açıkça ortadadır. Verilen ceza bu gibi olayların örtülü olarak devamına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle istinaf mahkemesi cezayı tekraren değerlendirecektir. Cezanın miktarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.