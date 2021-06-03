  • BIST
    1428.13
  • Dolar
    8,7015
  • Euro
    10,5670
  • Altın
    523,6490
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Kaç doz aşı yapıldı?
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Dayakçı kocanın cezası belli oldu
Ömer Çelik: Müzisyenlere 250 milyon TL'ye ulaşan destek verilecek
ABD'de son 24 saatte 607 can kaybı
Beyaz Saray'dan Biden ile Başkan Erdoğan görüşmesine dair açıklama
Ankara'da yangın paniği! Bulvar, çift taraflı trafiğe kapatıldı
Pedallar eğitim için dönecek
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
Ata vatandan Türkiye kararı
Türkiye'nin S-400'leriyle ilgili iddiaya Rusya'dan cevap
Teröristbaşı Murat Karayılan çöküşü itiraf etti
Avusturya'nın 'fişleme' haritası çevrim dışı oldu
Kara Kıta'ya Türk imzası! Bölgenin güvenliği Hızır'a emanet
"Türk otoriteleri bir gün bile insani yardımı durdurmadı"
Uğur Kılıç, “Hentbol Vizyon 2028” sloganıyla Türkiye Hentbol Federasyonu başkanlığına aday
Bakan 'kararlıyız' dedi ve hedefi açıkladı
Geri sayım başladı! ''Bozok'' ve ''Togan'' göreve hazır
Macron yine saldırdı! Tek derdi Türkiye
Sahipsiz kedilerin koruyucu meleği
Atiye 3. sezona hazır
03 Haziran 2021 Perşembe 19:32:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 19:32:00

Dayakçı kocanın cezası belli oldu

ABONE OL

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darp eden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur Emriye Metegül ile ailesi, avukatları, sanık avukatı ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Zanlı İbrahim Zarap davaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Hakkında 18 yıl hapis cezası istenen tutuklu sanık hakkında 10 yıl kasten öldürmeye teşebbüs, 4 ay da mala zarar verme suçundan olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay ceza verildi.

Olay 6 Mart'ta Samsun'da yaşanmış, Zarap, eski eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövmüştü.

"VERİLEN CEZA KAMUOYU VİCDANINI YARALAMIŞTIR"

Ağır Ceza Avukatı Bilal Yavuz, İbrahim Zarap için verilen 10 yıl 4 ay hapis cezasını TRT Haber'e değerlendirdi.

Verilen cezanın kamuoyu vicdanını yaraladığını söyleyen Yavuz, "Görüntüler incelendiğinde mağdur, yaşamını tehlikeye sokacak şiddette baş ve boyun kısmına doğru ağır bir saldırı ve darba maruz kalmıştır. Mağdurun özellikle başına ve boynuna aldığı sert darbeler göz önüne alındığında ciddi bir yaşamsal tehlike altına girdiği açıktır" dedi.

"VERİLEN CEZA BU GİBİ OLAYLARIN ÖRTÜLÜ OLARAK DEVAMINA ZEMİN HAZIRLIYOR"

Cezanın alt sınırdan verildiğini aktaran Yavuz, "Mağdur basit bir müdahale ile giderilebilecek bir saldırıya maruz kalmamıştır. Sanığın vurduğu ve saldırdığı bölgeler ve fiillerinin şiddeti göz önüne alındığında doğrudan öldürebilme kastıyla hareket ettiği açıkça ortadadır. Verilen ceza bu gibi olayların örtülü olarak devamına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle istinaf mahkemesi cezayı tekraren değerlendirecektir. Cezanın miktarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : Dayakçı koca ceza İbrahim Zarap
Bodrum'da ilk görüntü

Bodrum'da ilk görüntü
Eda'nın gururu Buğrahan!

Eda'nın gururu Buğrahan!
Çekimler sonrası rota organik tarım

Çekimler sonrası rota organik tarım
Bengü'den karnı burnunda poz

Bengü'den karnı burnunda poz
4 maske bir siperlikle uçtu

4 maske bir siperlikle uçtu
Z kuşağıyla gelen şöhret

Z kuşağıyla gelen şöhret
İkinci kez evlilik teklifi

İkinci kez evlilik teklifi
Tatil öncesi bir hafta aç

Tatil öncesi bir hafta aç
Bir yanda dava bir yanda aşk

Bir yanda dava bir yanda aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER