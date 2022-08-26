Davul zurnalı hasta ziyareti

Kastamonu'da 13 yıldır yaşamını yatağa bağımlı sürdüren 75 yaşındaki Ziya Çapar'ı ziyaret eden Murat Karadağ, davul zurna çalarak ona moral veriyor. Karadağ, davul zurna çalıp Çapar'ın yaşama sevincini kaybetmemesine çalışıyor, onunla sohbet ediyor. Çapar, dışarıya çıkabilmek için akülü araç istiyor.



Ziya Çapar, yatağa bağımlı olması nedeniyle kendisine eşinin baktığını ama artık onun da yaşlandığını söyledi.

Sağlıklı olduğu günleri düşünerek iç geçirdiğini anlatan Çapar, "Kurban Bayramı geliyor, milletin içine gidemedim, namaza, toplantıya gidemedim. Bacaklarımdan ayakta duramıyorum. 'Bir arkadaş gelse de muhabbet etsem' diye bakıyorum camdan." dedi.

Mahallelerindeki bir düğüne gelen Karadağ'ın durumunu öğrenince kendisini ziyaret edip moral verdiğini belirten Çapar, "Arkadaşlar yanıma gelip beni memnun ediyorlar, yüzümü güldürüyorlar. Bir yere artık gidemiyorum. Eski günlerimi çok özlüyorum. Köyün içine, bir komşunun yanına gitmek için bir akülü araç istiyorum." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla düğünlerde davul zurna çaldıklarını aktaran Karadağ, "Ziya amcamızın düğünlere gelmek istediğini ama gelemediğini öğrendim. Morale ihtiyacı olduğunu duydum. Moral amacıyla davul zurna çaldık. 15 günde bir, ayda bir gelerek ona davul zurna çalıyoruz. Moral oluyor ona." ifadelerini kullandı.