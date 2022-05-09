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09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:00:00

Davetsiz misafir kuluçkada!

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Balcı Ailesi çocuk odasının camına yuva yapan kumru için tüm evin düzenini değiştirdi.

Orayı kilere çeviren aile, kuşlar rahatsız olmasın diye pencereyi de iptal etti. Şimdi misafirlerinin önünden yemi ve suyunu eksik etmiyor, yavruların doğacağı günü bekliyorlar.

PERDEYİ BİLE ELLEMİYORLAR

Elazığ'ın merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde ikamet eden Balcı ailesinin penceresine bir kumru yuva yaptı. Kumrunun çocuk odasının penceresine yuva yaptığını gören Burcu Balcı, eşiyle konuştuktan sonra kuşun rahatsız olmaması için odayı değiştirmeye karar verdi. Çocuk odasını kilere çeviren aile, odayı havalandırmak için bile pencereyi açmazken, odanın ışığını ve perdeyi de kullanmamaya başladı.

HER ŞEY O RAHAT ETSİN DİYE!

Örnek bir davranış sergileyen aile, yumurtalarının üzerinde yatan kumrunun rahatsız olmaması için ellerinden geleni yapıyor. Bu duruma en çok iki buçuk yaşındaki kızı Zeynep Feray'ın sevindiğini söyleyen Burcu Balcı, "İlk başta bizden çok rahatsız oluyordu. Sonra burayı kiler yaptıktan sonra olmadı. Kumru için hem odayı hem de camı iptal ettik. Her şey o rahatsız olmasın diye" dedi.

Etiketler : güvercin kuluçka pencere
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