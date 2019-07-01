Datça'da sabotaj şüphesi

Datça’nın Palamutbükü Verici Tepesi mevkiindeki makilik alanda, önceki gün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, dün sabah saatlerine kadar devam etti. Söndürme çalışmalarına 30 arazöz, 10 itfaiye aracı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi itfaiyeleriyle, Orman Bölge Müdürlüğü’nden 150'ye yakın işçi katıldı. Havanın aydınlanmasıyla, 3 yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

CAMİDEN ANONS YAPILDI

Ekipler, arazinin sarp ve rüzgârın etkili olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekti. Palamutbükü Camii'nden, söndürme çalışmalarına yardımcı olunması için yapılan anonsun ardından, bölge sakinleri de çalışmalara katıldı. Başta, Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale ekibi olmak üzere, yüzlerce gönüllü yangını söndürebilmek için büyük çaba harcadı. Dün öğle saatlerinde güçlükle kontrol altına alınabilen yangında, yaklaşık 20 hektardan fazla makilik alanın zarar gördüğü kaydedildi.

ARAZİ SAHİBİ ÇIKARTTI

Başlangıç noktasından sonra 3 kola ayrılan ve 12 saatte kontrol altına alınan yangının neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Drone’la çekilen görüntülerde, alevlerin Marin, Limantepesi Palamutbükü bölgelerinde büyük zarara neden olduğu görüldü. Öte yandan söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlar, yangının, ilk başladığı bölge olan Limantepesi vericiler bölgesinde, yapacağı otel için ruhsat alamayan büyük bir arazi sahibi tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan ilk incelemelere göre, bölgede bulunan 3 GSM şirketinin ortak kullandığı elektrik hatlarında kısa devre tespit edildi. Yangının nedeninin bu kısa devre olup olmadığı araştırılıyor.