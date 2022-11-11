VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"
25 hesap yöneticisi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama
Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
G20 Liderler Zirvesi… Başkan Erdoğan ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde patlama!
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Türk şiirinde yeniliğin kapısını açan şair Orhan Veli
Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceği...
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ'cü tespit edildi!
Türkiye modeline geçtiler
Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!
Zelenski'den "acil" çağrı
Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı
Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı
Su sümbülü Asi Nehri'ni tehdit ediyor
Türkiye'den Tumblr'a yasak
11 Kasım 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 17:00:00

Dar sokaklarda motorize sağlık ekibi

ABONE OL

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dar olduğu için ambulansların giremediği sokaklardaki vakalara ilk müdahale motorize sağlık ekibi tarafından yapılıyor. Kentte 2011 yılında faaliyete geçen ve 20 kişiden oluşan motosikletli ambulans ekibi, dar sokakların yanı sıra kalabalık ve işlek caddelerde de acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara en kısa sürede ulaşıyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dar olduğu için ambulansların giremediği sokaklardaki vakalara ilk müdahale motorize sağlık ekibi tarafından yapılıyor. Kentte 2011 yılında faaliyete geçen ve 20 kişiden oluşan motosikletli ambulans ekibi, dar sokakların yanı sıra kalabalık ve işlek caddelerde de acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara en kısa sürede ulaşıyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Mehmet Kaçıra, dar ve engebeli sokaklardaki, bayılma, kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası ve çeşitli yaralanma gibi durumlarda bölgeye motorize sağlık ekibinin sevk edildiğini söyledi. Ekipte 4'ü motosiklet kullanan 20 personelin yer aldığını anlatan Kaçıra, personelin dönemsel olarak değiştiğini, bünyelerinde 2 motosiklet ambulansın bulunduğunu belirtti. Kaçıra, şöyle konuştu: "Eski Antakya evlerinin bulunduğu dar sokaklar büyük ambulanslarımızın girmesine olanak sağlamıyor. Bu tür durumlarda motorize ekiplerimiz devreye giriyor. Bölgede acil bir vakaya ulaşmak çok zor. Bazen araç park edilmesi nedeniyle ambulanslar hareket edemiyor. Vaka anonsu geldiğinde diğer ambulanslarımızdan daha hızlı hareket ettikleri ve sokaklardan rahat geçebildikleri için ilk müdahaleyi motorize ekiplerimiz yapıyor. Trafiğin durumuna göre vakalara 3-5 dakika gibi bir sürede müdahale ediliyor. Ambulansımız gelene kadar motorize ekiplerimiz vakaya ilk müdahalesini yapmış oluyor." Kaçıra, vatandaşların ilk etapta motosikletli ekibi gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirtti. Motorize ekibin yaz aylarında da sahil kesiminde görev aldığını aktaran Kaçıra, "Özellikle yazın boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek için ekiplerimiz Arsuz, Erzin, Dörtyol ve Samandağ bölgesine de aktif görev alıyor. Bu yıl deniz bölgesinde 35 boğulma vakasına müdahale ettik." diye konuştu.

Motosiklet ambulans ekibinde görev yapan paramedik Abdulkadir Keser de motosiklet ambulansın oldukça avantajlı olduğunu söyledi. Keser, şunları kaydetti: "Diğer ambulansların fiziki şartları motorize gibi olmuyor. Motorizenin avantajları çok ve vakaya ulaşma süremizi azaltıyor. Vakaya hızlı müdahale etmek bizim için çok önemli. Ambulanslarımız maalesef bazı dar alanlarımız var, oralara girmekte sorun yaşıyorlar. Bunun için ekiplerimiz zaman zaman yürümek zorunda kalabiliyor. Yürüyerek hastaya ulaşmakta uzun sürüyor, bu yüzden motorize ekiplerin olaya yerine ulaşması daha da önemli oluyor."

Etiketler : Dar sokaklarda motorize sağlık ekibi Motosiklet ambulans ekibi Abdulkadir Keser
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
İyi bir aşçı değil iyi bir şefim

İyi bir aşçı değil iyi bir şefim
Kep atma değil patates hasadı töreni

Kep atma değil patates hasadı töreni
Şampiyonluk kupası Demet'te

Şampiyonluk kupası Demet'te
Enerjik ikili

Enerjik ikili
‘Bozkır'ın dedektifi

‘Bozkır'ın dedektifi
Kostüm geliri Mehmetçik Vakfı'na

Kostüm geliri Mehmetçik Vakfı'na
Tunceli'de beyaz çile başladı

Tunceli'de beyaz çile başladı
Dizi setlerinden tarlaya transfer

Dizi setlerinden tarlaya transfer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX