Dar sokaklarda motorize sağlık ekibi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dar olduğu için ambulansların giremediği sokaklardaki vakalara ilk müdahale motorize sağlık ekibi tarafından yapılıyor. Kentte 2011 yılında faaliyete geçen ve 20 kişiden oluşan motosikletli ambulans ekibi, dar sokakların yanı sıra kalabalık ve işlek caddelerde de acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara en kısa sürede ulaşıyor.



İl Ambulans Servisi Başhekimi Mehmet Kaçıra, dar ve engebeli sokaklardaki, bayılma, kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası ve çeşitli yaralanma gibi durumlarda bölgeye motorize sağlık ekibinin sevk edildiğini söyledi. Ekipte 4'ü motosiklet kullanan 20 personelin yer aldığını anlatan Kaçıra, personelin dönemsel olarak değiştiğini, bünyelerinde 2 motosiklet ambulansın bulunduğunu belirtti. Kaçıra, şöyle konuştu: "Eski Antakya evlerinin bulunduğu dar sokaklar büyük ambulanslarımızın girmesine olanak sağlamıyor. Bu tür durumlarda motorize ekiplerimiz devreye giriyor. Bölgede acil bir vakaya ulaşmak çok zor. Bazen araç park edilmesi nedeniyle ambulanslar hareket edemiyor. Vaka anonsu geldiğinde diğer ambulanslarımızdan daha hızlı hareket ettikleri ve sokaklardan rahat geçebildikleri için ilk müdahaleyi motorize ekiplerimiz yapıyor. Trafiğin durumuna göre vakalara 3-5 dakika gibi bir sürede müdahale ediliyor. Ambulansımız gelene kadar motorize ekiplerimiz vakaya ilk müdahalesini yapmış oluyor." Kaçıra, vatandaşların ilk etapta motosikletli ekibi gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirtti. Motorize ekibin yaz aylarında da sahil kesiminde görev aldığını aktaran Kaçıra, "Özellikle yazın boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek için ekiplerimiz Arsuz, Erzin, Dörtyol ve Samandağ bölgesine de aktif görev alıyor. Bu yıl deniz bölgesinde 35 boğulma vakasına müdahale ettik." diye konuştu.

Motosiklet ambulans ekibinde görev yapan paramedik Abdulkadir Keser de motosiklet ambulansın oldukça avantajlı olduğunu söyledi. Keser, şunları kaydetti: "Diğer ambulansların fiziki şartları motorize gibi olmuyor. Motorizenin avantajları çok ve vakaya ulaşma süremizi azaltıyor. Vakaya hızlı müdahale etmek bizim için çok önemli. Ambulanslarımız maalesef bazı dar alanlarımız var, oralara girmekte sorun yaşıyorlar. Bunun için ekiplerimiz zaman zaman yürümek zorunda kalabiliyor. Yürüyerek hastaya ulaşmakta uzun sürüyor, bu yüzden motorize ekiplerin olaya yerine ulaşması daha da önemli oluyor."

