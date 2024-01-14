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14 Ocak 2024 Pazar 07:46:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 07:46:00

Damda antika kulübesi

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Antika meraklısı Hataylı vinç operatörü depremde zarar gören antikalarının arasından kurtardıkları için çatıda kulübe yaptırdı. Şimdi işten arda kalan tüm zamanını gramofondan plağa eski tarım aletlerinden kilimlere kadar eski eşyalarının arasında geçiriyor.

23 YILDIR ESKİLERİ TOPLUYOR

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cila, lise yıllarında biriktirmeye başladığı çok sayıda eski eşyanın muhafazası için evinin çatısında kulübe yaptırdı. Bir şirkette vinç operatörü olarak çalışan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Cila, 23 yıldan bu yana aralarında 1926'dan kalma gramofon da bulunan çok sayıda plak, tarım aleti ve süs eşyası topladı. Cila'nın yıllar içerisinde topladığı eski eşyalardan bazıları 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü.

ÇOCUKLARINA DA AŞILIYOR

Sağlam kalan eski eşyaları evinin çatısındaki kulübede muhafaza eden Cila, çocuklarıyla günlerinin çoğunu burada geçiriyor. Cila, 6 Şubat depremlerinde evinin odasında sakladığı bazı taş plaklarının kırıldığını belirterek, "Sağlam olanları da evimin damına çıkararak orada onları muhafaza edebileceğim bir kulübe yaptım. Gören arkadaşlarım çok etkileniyor. Gün içinde işim olmadığı müddetçe çocuklarımı da alıp buraya gelir, taş plaklar dinletirim" dedi.

Etiketler : hatay antika kulübe
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