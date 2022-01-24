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24 Ocak 2022 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 16:30:00

Damağındaki demirden 15 yıl sonra haberi oldu

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Erzincan'da yaşayan Faik Akın, 15 yıl önce benzinli testereyle odun keserken testerenin zincirinin kopması sonucunda etrafa saçılan parçaların yüzüne isabet etmesiyle yaralandı.

Erzincan'da yaşayan Faik Akın, 15 yıl önce benzinli testereyle odun keserken testerenin zincirinin kopması sonucunda etrafa saçılan parçaların yüzüne isabet etmesiyle yaralandı. Ama hastaneye gitmedi. 63 yaşındaki Faik Akın'ın damağında kurşun büyüklüğünde bir demir parçası olduğu çekilen röntgen filmiyle ortaya çıktı.

Etiketler : Damağındaki demir Erzincan Faik Akın
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