Damağındaki demirden 15 yıl sonra haberi oldu

Damağındaki demirden 15 yıl sonra haberi oldu

Erzincan'da yaşayan Faik Akın, 15 yıl önce benzinli testereyle odun keserken testerenin zincirinin kopması sonucunda etrafa saçılan parçaların yüzüne isabet etmesiyle yaralandı. Ama hastaneye gitmedi. 63 yaşındaki Faik Akın'ın damağında kurşun büyüklüğünde bir demir parçası olduğu çekilen röntgen filmiyle ortaya çıktı.

