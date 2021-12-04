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04 Aralık 2021 Cumartesi 12:56:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 12:56:00

Dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıç kıyafetli 2 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki bir otelin önünde denizde iki kişinin olduğu ihbarı alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot görevlendirildi.

Bölgede yapılan çalışmada dalgıç kıyafeti giyinmiş Filistin uyruklu 2 düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekiplerce denizden çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve yasal işlemleri için Turgutreis Limanı'na götürüldü.

Etiketler : düzensiz göçmen sahil güvenlik yaşam
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