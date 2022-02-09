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09 Şubat 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 18:00:00

Dalgalar arasında 'define' mesaisi

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METEOROLOJİ'nin fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da, dev dalgaların vurduğu Konyaaltı Sahili'ni define avcıları doldurdu.

METEOROLOJİ'nin fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da, dev dalgaların vurduğu Konyaaltı Sahili'ni define avcıları doldurdu. Dalgalara ve fırtınaya aldırış etmeyen bu kişiler, dedektörle dalgaların getirebileceği altın, gümüş ve madeni paraları aradı. Defineciler, dedektörün uyarı verdiği noktaları ise kazdı.

Etiketler : 'define' mesaisi METEOROLOJİ fırtına uyarısı
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