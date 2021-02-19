Daktiloyla teknolojiye meydan okuyor

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19 Şubat 2021 Cuma 09:58:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 16:27:00

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Aksaray'ın Kılıçaslan Mahallesi'ndeki 4 metrekare dükkânında arzuhalcilik yapan emekli astsubay Orhan Batur (80), mesleğini 25 yıldır sürdürüyor.

Aksaray'ın Kılıçaslan Mahallesi'ndeki 4 metrekare dükkânında arzuhalcilik yapan emekli astsubay Orhan Batur (80), mesleğini 25 yıldır sürdürüyor. Batur, "Şehrimizde bu işi yapan 6 kişi kaldı. Şu anda yaşadığımız çağ günümüz teknoloji ve bilgisayar çağı. Bizden sonra bu işi yapacak kimse kalmayacak" dedi.

Arzuhalciliği de askerlik kadar sevdiğini ifade eden Batur, ''Bu arzuhalcilik mesleğini de askerlik mesleğimin devamı olarak görüyorum. Ben görev yaparken, birçok kişinin ifadesini alırdım. Şu an da burada aynı işi yaptığım için daha çok haz alıyorum ve askerlik günlerim aklıma geliyor. Şu anda yaptığım mesleği de severek yapıyorum. Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olmak beni mutlu ediyor. Onların dertlerine çare olmak ve yol göstermek büyük bir kazançtır" dedi.

Dilekçe yazdırmak için gelen Gönül Çalışkan da "Kendim evde bilgisayardan çıktı alabilecekken bilerek Orhan amcanın daktilo sesini duymaya geldim. Orhan amca burada dilekçemi yazdı. Hem hoş bir sohbet ettik, hem de işimi halletti" diye konuştu.

Etiketler : arzuhal daktilo orhan batur
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