Dağlarda yetenek avı

Devletin sağladığı imkanlarla lisanslı sporcu sayısının 30'dan 600'e çıktığı Erzurum'un Karayazı İlçesi, atletizmdeki başarısıyla adından söz ettiriyor. Geçen yıl, ilçe merkezi ve kırsaldaki yetenekli çocukların belirlenmesi için sporcu taraması yapıldı. Keşfedilen genç yeteneklere her türlü olanak sağlanan ilçede, hem 30 olan lisanslı sporcu sayısı, 600'e çıktı hem de büyük kulüplere sporcu transfer edildi.

TÜRKİYE’NİN KENYASI DENİLİYOR

Geçen yıl kulüplerde Türkiye şampiyonu olduklarını dile getiren Atletizm antrenörü Cahit Demir, "Bizden 'Türkiye'nin Kenya'sı' olarak bahsediyorlar. Rakımdan dolayı sürekli imkansızlıklar içinde antrenman yapıyoruz. Karın içinde antrenman yapıyoruz. Ona rağmen baya başarı elde ediyoruz. Öğrencimiz Balkan şampiyonu oldu. Hedefimiz olimpiyatlarda derece yapmak" ifadelerini kullandı.

Atletizm antrenörü Cahit Demir, “Geçen sene 3 gencimizi milli takımımıza gönderdik. Bunun yanında 4 sporcu gencimizi de Fenerbahçe Spor Kulübü’ne, bir sporcu arkadaşımızı da Anka Spor Kulübüne transfer ettik" dedi.