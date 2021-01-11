Dağda taşlarla güreş antremanı

Antakya Belediyesi güreş antrenörü ve milli güreşçi Ali Arıkoğlu gözetiminde, kırsal alanlarda, doğadan faydalanarak antrenman yapan sporcuların, olimpiyatlarda başarılar elde etmek istediklerini bildirdi. Pandemi sürecinin kendilerini hiçbir zaman durdurmadığını, kurallara uymak kaydıyla 20 sporcunun müsabakalara hazırlığının devam ettiğini söyleyen Arıkoğlu, “Antrenmanlarda, çocuklar kondisyonlarını artırabilmek adına iplere taşı bağlayarak, çanta gibi arkalarına takıp sürüklüyorlar. Önce kendim yaptım, nasıl zorlandığımı görmek için. Baktım ki, çok faydası var, onun için sporcularıma da uygulamak istedim. Sporcuların tek kollarını geliştirebilmeleri ve göbek-kalça hareketlerini doğru yapabilmeleri için çuval antrenmanları da yapıyoruz" dedi.



'SPORCULARIMIZA İLK ÖNCE, MİLLET, VATAN VE BAYRAK SEVİGİSİNİ AŞILIYORUZ'

Antrenmanların çok keyifli geçtiğini, doğa ile baş başa kalan sporcuların moral ve motivasyonun da en üst seviyede olduğunu belirten Arıkoğlu, “Rabbim yardım etti, çocuklarımız hiçbir şekilde virüs de kapmadı elhamdülillah. Biz pandemi ortamında çocukların sağlığını da düşünerek, sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlarımıza doğal ortamda devam ediyoruz. Amacımız ilk önce sporcularımıza ahlaki yapıyı vurgulamak, millet sevgisi, vatan sevgisini, bayrak sevgisini aşılamak ve bu çocuklarımızı dünya arenasındaki minderlere hazırlamak. Bu antrenmanın onlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

GÜREŞÇİLERİN HEDEFİ, AVRUPA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Sporculardan Emre Bacaksız, takım olarak sadece kapalı alanlarda değil, her ortamda çalışma yapılabileceğini gösterdiklerini belirterek, “Hedefimiz, Avrupa şampiyonu, olimpiyat şampiyonu ve dünya şampiyonu olmak. Vatana, millete hayırlı bir evlat olmak” dedi. 5 yıldır güreş sporu yaptığını dile getiren Emre Altınöz de, antrenmanların zorlu ama keyifli geçtiğini ifade ederek, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istediğini belirtti.