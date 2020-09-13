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13 Eylül 2020 Pazar 17:05:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 17:05:00

Dağda mahsur kalan keçi yavrusuna su veren Mehmetçik yine gönülleri fethetti

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Siirt'te devam eden Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında alan taraması yapan Mehmetçik, kayıp olan ve susuzluktan bitkin düşen keçiye kompozitinden su içirdi, sosyal medyaya düşen görüntü kısa sürede büyük beğeni aldı.

Siirt’te devam eden Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda kırsal alanda kaybolan keçi Mehmetçik tarafından bulundu. Susuzluktan bitkin düşen keçiye Mehmetçik kompozitinden su içirerek susuzluğunu giderdi. Duygulandıran bu davranış sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Terör örgütü PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan Yıldırım-11 Herekol Operasyonu devam ederken, kırsal alanda kaybolmuş bir keçi bulan Mehmetçik susuzluktan bitkin düşen keçiye kompozitinden su içirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı Mehmetçik, kısa sürede binlerce kişiden beğeni aldı. Paylaşımda, "Dağdaki oğlağın kaygısını duymak. Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik" ifadelerine yer verildi.

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