VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar: Atılan tohumlar yavaş yavaş yeşermeye başladı
Guterres'ten iklim krizi açıklaması: Uçurumun kenarındayız
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,4'e ulaştı
FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi
Türkiye'nin yeni İHA motoru ilk kez sergilendi!
"Varyant geçirmez" Kovid aşısı
Denizaltı krizine AB de müdahil oldu
Türkiye için dönüm noktası olacak: 1 Ekim'de devreye giriyor
318 metre yükseklikten ilk kareler
Ceren'in katili hakim karşısına çıktı
İngiltere'de öldürülmüştü... AİHM Rusya'yı sorumlu tuttu
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2021 açılışında konuştu
Terör örgütü PKK'nın bombacısı yakalandı!
İstanbul Boğazı semalarında uçtular
Önce bindirim sonra indirim yapılan reklamlara yasak geliyor
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması... Yüzde 50'yi geçti
İBB'den yeni skandal!
TEKNOFEST heyecanı başladı
Dünyayı ayağa kaldıran görüntü
Darbeye teşebbüs!
Doktorlardan omega önerisi!
Seçimlerin galibi Başbakan Trudeau oldu
Fransa'nın ABD'ye öfkesi dinmiyor
Ortak İmralı'yı gösterdi
21 Eylül 2021 Salı 18:30:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 18:30:00

Dağcıların gözdesi: Ağrı Dağı'nın Iğdır rotası

ABONE OL

5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen ve bir süre önce terörden temizlenerek dağcılara açılan Ağrı-Iğdır sınırındaki Ağrı Dağı, dağcılar ve doğaseverlerin uğrak yeri oluyor.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen ve bir süre önce terörden temizlenerek dağcılara açılan Ağrı-Iğdır sınırındaki Ağrı Dağı, dağcılar ve doğaseverlerin uğrak yeri oluyor. Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen dağcılar, dağa hem Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hem de Iğdır tarafındaki farklı rotalardan tırmanış yapabiliyor.

Dağın Iğdır kesimindeki kuzeybatı rotası, doğaseverlere birçok güzelliği de sunuyor. Özellikle dağcılık sporunda aranan farklı parkurları, zengin florası ve 3 bin 500 metre rakımdaki Küp Gölü'nü bünyesinde barındıran rota, dağcıların yanı sıra doğaseverler ve araştırmacılar tarafından da tercih ediliyor.

Dağcılar ve doğaseverler, Küp Gölü'nü görmek ve dağın kuzeybatı rotasını gezmek için Ağrı Dağı'na günübirlik tırmanışlar yapıyor. Iğdır'da sabah saatlerinde buluşarak dağa tırmanmaya başlayan dağcılar ve doğaseverler, 4-5 saatlik tırmanışla geldikleri Küp Gölü çevresinde tertemiz bir havada doğayla baş başa vakit geçirip daha sonra dağdan inişe geçiyor. Kış aylarında yüzeyi donan, eriyen kar sularıyla ilkbaharda tamamen dolan gölde yazın ise su büyük oranda çekiliyor. Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcularından Murat Akkuş, AA muhabirine, birçok dağcının Ağrı Dağı'na tırmandığını, son zamanlarda Küp Gölü'ne de ilginin arttığını söyledi.

Göle ulaşımın yılın her mevsiminde mümkün olduğunu ve her yıl farklı bölgelerden sporcuları burada ağırladıklarını belirten Akkuş, "Küp Gölü, Ağrı Dağı'nın buzullarının erimesiyle beslenen, yüksek rakımlı bir göl. Bu nedenle çok ilgi çekiyor. Bu gölün tanıtılmasını istiyoruz. Bütün doğaseverleri, dağcıları buraya gelip bu güzelliği keşfetmeye davet ediyoruz." dedi.

Sporculardan Azer Serhat Karabağ ise Ağrı Dağı'nın çok ilgi çeken bir dağ olduğunu, Küp Gölü'nün de böyle bir dağın bağrında bulunmasından dolayı ilgi çektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu güzelliği keşfetmek için zorlu bir yolu katederek geldik. Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek dağı, Küp Gölü, Ağrı Dağı'nın buzullarının hemen altında, güzel doğası olan, dağcılığa müsait bir yer. Kulüp olarak amacımız bu gölün rotasını belirlemek ve burayı turizme kazandırmaktır. Yurt içi ve dışındaki bütün dağcıların Iğdır rotasını keşfetmesini istiyoruz. Buranın ve Ağrı Dağı'nın memleketimize çok doğasever ve sporcu getireceğine de inanıyoruz."

Etiketler : Dağcıların gözdesi Azer Serhat Karabağ Ağrı Dağı
Şafak vakti saldırdı

Şafak vakti saldırdı
Üç Kuruş sete çıktı

Üç Kuruş sete çıktı
ABD'li yıldız Bodrum'da

ABD'li yıldız Bodrum'da
153 bin liralık emek davası

153 bin liralık emek davası
Hem çekti hem oynadı

Hem çekti hem oynadı
Hollywood yıldızı İstanbul'da

Hollywood yıldızı İstanbul'da
Neden konser vermediğini açıkladı

Neden konser vermediğini açıkladı
Harbiye'de kahkaha tufanı

Harbiye'de kahkaha tufanı
Ameliyat olacak

Ameliyat olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER