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02 Aralık 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 19:30:00

Dağ köyünde kardeşlik buluşması

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Iğdır'ın merkezinde okuyan ilkokul öğrencileri dağ köylerindeki çocukları mutlu etmek için 'kardeş okul' kampanyası başlattı.

1900 rakımlı köye giden minikler harçlıklarını biriktirerek aldıkları hediyeleri verirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

HEYECANLI BİR HAZIRLIKTI

Iğdır'ın Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan dağ köylerinden Pınarbaşı Köyü İlkokulu'nu kardeş okul ilan etti. Orada eğitim gören çocuklara hediye almak için Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğrencileri harçlıklarını biriktirdi.

HER BİRİNDE AYRI EMEK VAR

Aldıkları hediyeleri paketleyip içine çerez, meyve ve kırtasiye malzemesi ekleyen öğrenciler, bunları öğretmenleri ile kardeş oldukları dağ köyündeki arkadaşlarına götürmek üzere yola çıktı. 1900 rakımlı köye ulaşan öğrenciler, öğrencilerle buluşup hediye paketlerini teslim ederken ortaya duygusal görüntüler çıktı. Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğretmeni Özkan Oğan, "İki okul öğrencileri eğlenerek birlikte vakit geçirdiler. Program kapsamında sınıfımızdaki piyanoyu da getirdik. Köy çocukları burada hem piyanoyu tanımış oldular hem de arkadaşlarının verdiği mini konseri dinlediler" dedi.

Melekli Şehit Er Aytekin Arslan ilkokulu 2. sınıf öğrencisi Hilal Uyanık "Hediyeleri arkadaşlarımıza getirdik. Çok mutluyum, onlarla güzel vakit geçirdik" diye konuştu. Öğrencilerden Hiranur Oğan, "Kardeş okulumuzdaki arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçirdik. Umarım onlar da bizim okula gelirler, çünkü hepsiyle arkadaş olduk" dedi. Pınarbaşı Köyü İlkokulunu öğrencilerinden Seda Nur Koç da arkadaşlarının kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nurcan Koç Iğdır'dan gelen arkadaşlarıyla çok keyifli vakit geçirdiklerini, kendilerinin de arkadaşlarının okulunu ziyaret edeceklerini belirtti.

Etiketler : kardeş okul köy okulu yaşam
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