Dağ keçilerine bebek bakımı

İki sevimli keçi, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, biberonla bebek gibi besleniyor. Veteriner hekim Derya Deli "Bayram, Erzincan'da Mehmetçik tarafından bulunduğunda 15-20 günlüktü, göbek bağı duruyordu. Gölge de sürekli peşimizde olduğu için ona bu ismi uygun gördük" dedi.

