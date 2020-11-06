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06 Kasım 2020 Cuma 17:28:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 17:27:00

Dağ keçilerine bebek bakımı

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Erzurum ve Erzincan'da doğada bulunan, Gölge ve Bayram isimleri verilen dağ keçileri, koruma altına alındı.

İki sevimli keçi, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, biberonla bebek gibi besleniyor. Veteriner hekim Derya Deli "Bayram, Erzincan'da Mehmetçik tarafından bulunduğunda 15-20 günlüktü, göbek bağı duruyordu. Gölge de sürekli peşimizde olduğu için ona bu ismi uygun gördük" dedi. 

Etiketler : dağ keçileri veteriner hekim Derya Deli keçi Gölge Bayram
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