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23 Temmuz 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 09:00:00

D-100 Karayolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü

Kaynak: AA

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D-100 Karayolu Küçükçekmece yönü Florya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

D-100 Karayolu Küçükçekmece yönünde seyreden otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra meyve yüklü kamyona arkadan vurdu.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle kamyonun altında ezildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede otomobildeki 2 kişinin hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, yola saçılan meyveler temizlik ekiplerince kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon ve otomobilin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Etiketler : küçükçekmece trafik kazası otomobil kamyon
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