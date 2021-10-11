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11 Ekim 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 11:30:00

Cumhurbaşkanlığı Kupası Goldplay'ın

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Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı. "Goldplay" isimli atıyla baraj parkurunu 39.6 saniyede tamamlayan İstanbul Atlı Spor Kulübünden Uğur Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kupası Ankara Atlı Spor Kulübü Goldplay
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