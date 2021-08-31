“Çukurova'nın Efes"i gün sayıyor

Osmaniye'de "Çukurova'nın Efes"i olarak adlandırılan Kastabala Antik Kenti'ndeki 2 bin 500 yıllık kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor. Birçok yapısı günümüze kadar sağlam kalan antik kent Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olacak.

SÜTUNLU CADDESİ VE AMFİ TİYATROSU VAR

Osmaniye'de geçmişi milattan önce 5. yüzyıla dayanan, birçok yapısı günümüze kadar sağlam kalan Kastabala Antik Kenti "Çukurova'nın Efes"i olarak adlandırılıyor. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, sütunlu caddesi, amfi tiyatrosu ve tarihi kalesiyle 2 bin 500 yıldır tarihe tanıklık eden antik kentte kazı çalışmaları sürüyor.

BİR KAÇ YIL İÇİNDE BİTMESİ HEDEFLENİYOR

Kazı çalışmalarına başkanlık eden Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir, "Amfi tiyatroda kazı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Buradaki çalışmayı birkaç yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Restorasyon çalışmasının ardından bu alan, önemli bir kültür merkezi olacak" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir "Tiyatromuz, Roma Dönemi'ne ait orta büyüklükte bir tiyatro. Gelişmiş bir mimariye sahiptir ve yüzde 80'i günümüze kadar sağlam olarak ulaşmıştır" diye konuştu.