Çukurca'da Doğa Sporları Festivali

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da yörenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" başladı. Üç gün sürecek festivalde, paramotor, kano, rafting, trekking, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü ve uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenlenecek.

PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının tesis edildiği ilçe, festivale ev sahipliği yapıyor.