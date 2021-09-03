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03 Eylül 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 18:00:00

Çukurca'da Doğa Sporları Festivali

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Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da yörenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" başladı.

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da yörenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" başladı. Üç gün sürecek festivalde, paramotor, kano, rafting, trekking, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü ve uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenlenecek.

PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının tesis edildiği ilçe, festivale ev sahipliği yapıyor.

Etiketler : Hakkari Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali
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