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08 Kasım 2020 Pazar 00:43:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 00:43:00

‘Çukur' dizisine suç duyurusu

Kaynak: İHA

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Emekli bir polis, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Çukur' isimli dizide, gençlerin suça teşvik edildiği ve Türk Polis Teşkilatı'nın aşağılandığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Emekli polis Selçuk Olcay, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Çukur' isimli dizide gençlerin suça teşvik edildiği ve Türk Polis Teşkilatı'nın aşağılandığını iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kanal ve yapım şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 23 Ekim 2017 tarihinden bu yana yayınlanan dizinin farklı bölümlerinde yer alan suça konu sahneler anlatıldı. Dilekçede, dizi hakkında birçok şikayetin yapıldığı ve şikayetlerde ailelerin dizi nedeniyle korku ve endişe yaşadıkları belirtildi.

“TÜRK EMNİYET TEŞKİLATI HALKIN GÖZÜNDE KÜÇÜK DÜŞÜRÜLEREK GÜVENSİZLİK OLUŞTURULMAKTADIR”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ‘Çukur' dizisine cezalar verildiğinin anlatıldığı dilekçede, “Deliller, şikayetler, basında ve sosyal medyada ‘Çukur' dizisinden etkilenen gençlerin devlet organlarını ve özellikle Türk Emniyet Teşkilatını aşağılayarak halkın gözünde küçük düşürerek, güvensizlik oluşturmaktadır. Gençleri suça teşvik etmekte ve uyuşturucuya özendirmektedir. Hayal ürünü dahi olsa dizilerin gerçeklikten uzak, devlet organlarına ve Türk milletinin kültürüne zarar verici nitelikte sahnelere yer verilmesi emniyet ve asayiş olaylarının artmasını teşvik edici niteliktedir” denildi.

“ZOR ŞARTLARDA ÜSTÜN BAŞARILAR GÖSTEREN ARKADAŞLARIMIN MOTİVASYONUNU ETKİLEMEKTEDİR”

Suç duyurusu dilekçesinde, “Dünyada saygınlığıyla tanınan Türk Polis Teşkilatında 22 yıl görev yapmış ve görev süremi tamamlayarak emekliye ayrılmış bir emniyet mensubu olarak, Türkiye'nin bütün bölgelerinde zor şartlara rağmen üstün başarılar gösteren teşkilat mensubu arkadaşlarımın ve benim moral ve motivasyonumu etkileyen bu tür dizilerinin yapımında ve yayınından sorumlu kişiler hakkında soruşturma yapılarak cezalandırılması talep ederim” ifadelerine yer verildi.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Dilekçede, dizinin yayınlandığı kanal ve yapım şirketi yetkililerin, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından 5 yıl 6 aydan 12 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

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