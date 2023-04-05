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05 Nisan 2023 Çarşamba 00:42:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 00:42:00

Çorum'da şiddetli fırtına etkili oldu

Kaynak: AA

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde fırtına ve gök gürültülü yağış etkili oldu.

İlçede akşam saatlerinde esmeye başlayan rüzgar, ilerleyen saatlerde kuvvetini artırdı.

Fırtına sırasında bir binanın 8. katındaki kafeteryanın çalışanları, işletmenin şiddetle sallanan camlarını tutarak kırılmasını önledi.

Çalışanlara kafeteryadaki müşterilerin de yardım ettiği görüldü.

Fırtınanın ardından ilçede gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.

Etiketler : Çorum fırtına gök gürültülü yağış

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