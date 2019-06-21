Çorum'da laf atma nedeniyle çıkan kavgada iki kişi birbirini bıçakladı
Çorum'da laf atma nedeniyle çıkan kavgada, Osman T. ile Emre S., birbirlerini bıçakla yaraladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'ndeki Aşıklar Tepesi'nde meydana geldi. Osman T. ile Emre S. ve Hüseyin S. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman T. ile Emre S., birbirlerini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Çorum'da laf atma nedeniyle çıkan kavgada iki kişi birbirini bıçakladı
- İzmir'de eski eşe ve baldıza kanlı infazda korkunç detaylar
- Son dakika... Bartın'da selde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
- Askeri alarma geçirdi! Yasak bölgede yakalandı
- Yanından ayırmadığı keçisiyle evcilleştirdiği kargaları arkadaş oldu