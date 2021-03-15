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15 Mart 2021 Pazartesi 15:01:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 15:01:00

Çorak toprakları ormana çevirdi

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İstanbul'da uzun yıllar kamyon şoförlüğü yapan 60 yaşındaki Mehmet Albayrak, 10 yıl önce memleketi Mardin'e döndü.

Artuklu İlçesi Akbağ Köyü'ne yerleşen Albayrak, Mardin-Diyarbakır karayolunda atıl durumdaki araziye 10 yılda bine yakın meyve ağacı dikti. Albayrak, hem atıl araziye can verdi hem aradığı huzuru buldu.

Albayrak, 10 yıl önce huzur bulmak için Akbağ köyüne yerleştiğini belirterek insan ve araç kalabalığından aşırı derecede yorulduğunu söyledi. Köyünde yeşil alan oluşturmak isteğini, boş ve atıl durumdaki arazilerini önce kepçeyle düzelttiğini ardında fidan ve meyve ağaçları dikmeye başladığını anlatan Albayrak, şunları söyledi:

"Zeytin, vişne, kiraz, badem, ceviz, armut, incir her şey ektim. Turunçgiller hariç ne istersen burada bulunuyor. Kendi imkanlarımla ektim. Bine yakın ağaç ektim. Su az biraz da rüzgar olduğu için fire verdi. Bahçeye çok emek verdim. Ektim, biçtim. İlk başlarda çok zorlanıyordum. O kadar zorlanıyordum ki gelince, evin önüne kadar varırsam bir daha buraya gelmem diyordum. Şimdi yavaş yavaş alıştım. Günde 20 metre yürüyemezken şimdi yerimde duramıyorum. Hiperaktife döndüm. Ben buraya gelirken parmaklarım çatlıyordu, kan geliyordu. Çay bardağını elimle tutamıyordum. Aynı robot gibiydim ama şimdi Allah'a çok şükür ağaçlar da büyüdü. Bundan sonra onlardan verim alacağım."

Çocukların kendisini çağırdığını belirten Albayrak ancak ağaçlarını bırakıp gidemediğini söyledi. Albayrak, zevkle bakımlarını yapıtları ağaçlardan kopamadığını vurguladı.

Ektiği ağaçların meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başlayacağını kaydeden Albayrak, "Kiminin zevki gezmek. Benim zevkim de bahçedir. 280 kiraz ağacı var. Birçok ceviz ağacı, nar, hurma, badem, incir, zeytin ağacı var. Hala da devam ediyorum. Geçen sene bir tona yakın zeytin topladım. Yavaş yavaş bütün meyvelerden hasat alacağım." ifadelerini kullandı. Ağaçların çocuk gibi olduğunu hatta çocuktan daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini dile getiren Albayrak şunları kaydetti:

"Çocuğa nasıl şefkat veriyorsun ona da aynı şefkati vereceksin. Sevgi her şeyin ilacıdır. Bir çocuklarım aklımda. Onun dışında nasıl huzurlu olduğumu kelimelerle ifade edemiyorum. Benim çocuklarımda yanımda olsaydı daha mutlu olurdum. Çocuklarımız özlemi sürekli içimde ama ben burayı terk edemiyorum. Çocuklarım gelmese de. Ben burayı terk edemem ancak ölüm beni terk ettirir."

Etiketler : kamyon şoförlüğü mehmet albayrak orman
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