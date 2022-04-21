Çöpten sanat yapıyorlar
Erzurum'da Halk Eğitim Merkezi'nin Palandöken Gençlik Merkezi binasında açtığı atık kağıt ve ambalaj değerlendirme kursuna katılan kadınlar kağıt, cips poşetleri, karton, salça kutusu, yumurta kolisi gibi atıkları, vazo, saksı, üç boyutlu tablo ve çeşitli süs eşyalarına dönüştürüyor.
Erzurum'da Halk Eğitim Merkezi'nin Palandöken Gençlik Merkezi binasında açtığı atık kağıt ve ambalaj değerlendirme kursuna katılan kadınlar kağıt, cips poşetleri, karton, salça kutusu, yumurta kolisi gibi atıkları, vazo, saksı, üç boyutlu tablo ve çeşitli süs eşyalarına dönüştürüyor. Geri dönüşüme kazandırdıkları el emeği ürünlerinin bazılarını tekrar evlerinde kullanan kadınlar, bazılarını da internetten satarak gelir sağlıyor.
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