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08 Kasım 2020 Pazar 17:51:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 14:13:00

Çöpten sanat yapıp hikaye yazıyor

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İstanbul Balat'ta yaşayan Mehmet Sönmez, çöpe atılmış ahşap parçaları ve eski mobilyaları yeni eşyalar ve sanat eserlerine dönüştürüyor.

Mehmet Sönmez, bir kerevet tahtasını kütüphaneye, eski ahşap bir evin yakılmak için bekletilen merdiven basamağını masaya, eski bir gardırop kapağını çerçeveye, eski bir ahşap sandalyenin sırtlığını masa aynasına dönüştürüyor. Sönmez, tasarladığı her esere uygun bir de kısa hikaye yazıyor. Geri dönüşüm üzerine bir müze projesinin bulunduğunu dile getiren Sönmez, belediyelere şu çağrıda bulundu: "Çevre ve temizlik işleri müdürlüklerinin sokaklardan, caddelerden, evlerden topladıkları eşyaları koydukları çöplüklerin kapılarını bana açsınlar."

Etiketler : Mehmet Sönmez hikaye çöpten sanat sanat eseri
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