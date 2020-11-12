Çöpten elektrikli araba yaptılar
Hollanda'da öğrenciler plastikler, pet şişe atıkları ve evsel atıklardan elektrikli araç ortaya çıkardı.
Hollanda'da Eindhoven Teknik Üniversitesi'ndeki 22 öğrenci, denizden toplanan plastikler, pet şişe atıkları ve evsel atıklardan 220 kilometre menzile ulaşabilen elektrikli araç ortaya çıkardı. Luca adı verilen sarı renkteki iki kişilik araçta spor araba koltukları bulunuyor. Saatte 90 kilometre hıza ulaşabilen araç tam şarj edilirse 220 kilometre menzile ulaşabiliyor.