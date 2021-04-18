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18 Nisan 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 17:30:00

Çöpten çıkan antikalar satışta

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ANTALYA'da atık toplayıcılarının çöp konteynerlerinden çıkardığı antika eserler, müzayedede açık artırmayla satılıyor. Ermeni ustanın işlediği bakır kazan 20 bin liraya müzayedeye sunuldu ancak alıcı çıkmadı.

Turizm kenti Antalya'nın mahalle, sokak ve caddelerinde bulunan çöp konteynerleri, kentte yaşayan ve büyük kısmı Suriyelilerden oluşan geri dönüşüm çalışanları tarafından her gün düzenli kontrol ediliyor. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan geri dönüşüm çalışanları, konteynerlerin içinde plastik, metal, cam gibi geri dönüştürülebilir atıkları ayırırken zaman zaman değerli başka atıklarla da karşılaşıyor.

ATIKLAR BİR MERKEZDE TOPLANIYOR

Geri dönüşüm çalışanları, çöp konteynerlerinden topladıkları değerli atıkları geri dönüşüm firmalarına satıyor. Antika eserler de değerli atıklar sınıfında geri dönüşüm firma yetkilileri tarafından satın alınarak, kent merkezinde her hafta pazartesi günü kurulan müzayedede görücüye çıkıyor. Antika meraklısı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bu müzayedeye, yakın illerden gelenlerin yanı sıra kentte yaşayan ve antika eserleri biriktiren vatandaşlar da katılıyor. Sergide şamdanlıktan semavere, vazolardan çakmaklara, abajurlardan avizelere, büyük küçük yüzlerce antika eser kısa sürede el değiştiriyor.

ERMENİ USTANIN KAZANI ÇÖPTEN ÇIKTI

Nisan ayının ikinci müzayedesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve fiziki mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi. Çeşitli eserler el değiştirirken bir Ermeni usta tarafından tek parça bakırdan elde edilen ve üzeri aynı usta tarafından işlenen kazan da çöpten müzayede salonuna getirildi. Burada 20 bin lira fiyat biçilen kazanın alıcısı çıkmadı.

Antalya Geri Dönüşümcüler Dernek Başkanı Kemal Şentürk, antika değeri olan benzer eserlerin sıklıkla çöpten çıkarıldığını söyledi. Bu eserlerin bir gün önce müzayede yapılacak salona getirildiğini ve müzayedeye hizmet veren gümüş, altın, bakır ve antika eşya ustaları tarafından değeri ve geçmişi hakkında rapor hazırlandığını anlatan Kemal Şentürk, antika olarak tespit edilenlerin ise ertesi gün açık artırmaya sunulduğunu anlattı. Şentürk, "Osmanlı sanatıyla süslenen bakır kazan 20 bin lira değerindeydi. Bu eser de çöpten çıkarıldı. Gümüşlükler, önemli belgeler gibi çok sayıda eser mutlaka bizim elimize gelir. Bunlar birer tarih, biz de bunları gün yüzüne çıkarıyoruz. İlgi çok iyi" dedi.

'SIFIR OLSA ALMAM'

Müzayedeye katılan antika sever Ali Turhan, müzayedeyi kaçırmadığını söyledi. Açık artırmaya sunulan eserlerin büyük kısmının çöplerden çıkarıldığını ifade eden Turhan, "Sahada çalışan atık toplayıcısı arkadaşlarımız, bu eserleri yeniden ekonomiye kazandırıyor. Bir dönemi yaşamış eser bunlar. Ailelerimizin eskiden kullandığı çok sayıda eser burada. Ermeni ustanın yaptığı bakır kazan da çöpten çıkarıldı. 20 bin lira civarında değeri" dedi.

Erkeklerin çoğunlukta olduğu müzayedeye katılan Filiz Çorak, 350 lira verip bir sürahi aldı. Antika eserlere çocukluğundan bu yana düşkün olduğunu ifade eden Çorak, "Antalya'ya yeni geldim ve hemen burayı öğrendim. Hem alıcı hem satıcıyım. Sürahi aldım antika. Ancak sıfır olsa almazdım öyle bir durum. Buradaki birçok ürünün çöp konteynerlerinden çıktığını biliyorum" dedi.

Etiketler : antalya çöp antika kemal şentürk
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