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24 Ekim 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 15:30:00

Çöpe atmayıp kuruttu servet kazandı

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MANİSA'da yaşayan Melek Yılmaz (35), çöpe atmak yerine balkonunda kurutmaya 40 kilo ile başladığı cennet hurması ile 5 yılda 800 metrekarelik kurutma serasının sahibi olup, ihracata başladı.

MANİSA'da yaşayan Melek Yılmaz (35), çöpe atmak yerine balkonunda kurutmaya 40 kilo ile başladığı cennet hurması ile 5 yılda 800 metrekarelik kurutma serasının sahibi olup, ihracata başladı.

Geçen yıl İngiltere ve KKTC'de 800 kilogram cennet hurması ihraç eden Yılmaz, bu yıl yurt içinde ve dışında 60 ton satış hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, yaşını kilosu 5, kurusunu 50 TL'ye sattıklarını belirtti.

Etiketler : MANİSA Melek Yılmaz balkonunda kurutma
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