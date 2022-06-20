Çöp kovasıyla ritim şov

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçileri Eko Şov Ritim Grubu'nu kurdu. Eko Şov, İsmet İnönü-1 Caddesi'nde gerçekleştirilen konserde çöp kovaları, çöp kutuları ve temizlik kürekleri gibi günlük temizlik çalışmaları sırasında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan enstrümanlarıyla müzik yaptı.



Konseri çok sayıda vatandaş izlerken şarkı ve marşları başarı ile seslendiren Eko Şov'a, Eskişehirliler de eşlik etti. Özellikle İzmir Marşı'nda coşkulu anlar yaşanırken, vatandaşlar eğlenceli müziklerle dans ederek eğlendi. Kalabalığın beğeni ile izlediği konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.