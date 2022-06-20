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20 Haziran 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 18:30:00

Çöp kovasıyla ritim şov

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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçileri Eko Şov Ritim Grubu'nu kurdu.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçileri Eko Şov Ritim Grubu'nu kurdu. Eko Şov, İsmet İnönü-1 Caddesi'nde gerçekleştirilen konserde çöp kovaları, çöp kutuları ve temizlik kürekleri gibi günlük temizlik çalışmaları sırasında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan enstrümanlarıyla müzik yaptı.

Konseri çok sayıda vatandaş izlerken şarkı ve marşları başarı ile seslendiren Eko Şov'a, Eskişehirliler de eşlik etti. Özellikle İzmir Marşı'nda coşkulu anlar yaşanırken, vatandaşlar eğlenceli müziklerle dans ederek eğlendi. Kalabalığın beğeni ile izlediği konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.

Etiketler : Eko Şov Ritim Grubu Eko Şov' Eskişehirliler
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