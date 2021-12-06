VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor
Başkan Erdoğan, 12. Boğaziçi Zirvesi'ne mesaj gönderdi
AK Parti'li Çelik'ten Rum Yönetimi'ne tepki
Türkiye'de ilk defa üretildi! Yurt dışındaki rakipleri ortaklık teklif etti
Babası feci şekilde darbetmişti... 2 aylık bebek taburcu oldu
Canlı yayında itiraf gibi açıklama!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Salgın bile silah satışlarını durduramadı
Körfez'de ambargoları alt üst eden strateji
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin Kazananları Belli Oldu
COP 22 Konferansı Antalya'da yapılacak
"Papa'nın Müslüman Türk'e tahammülü yok"
İran Cumhurbaşkanı Reisi çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini söyledi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Fukuşima ziyaretine Kovid-19 engeli
Müslüman düşmanı cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimi önlendi
Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle yeni anlaşmalar yolda!
Heyecanlandıran sözler: Yüzlerce yatırımcı sıra bekliyor
Tarımda yeni devrim kapıda: Bir yıl ek 10 yıl biç
Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te saldırdı: 2 Peşmerge öldü
Müthiş haber! Günde 100 milyon metreküp gaz
Esad Suriye'yi narko-devlete dönüştürdü
İBB borç batağında
Meteoroloji saat ve gün verdi!
06 Aralık 2021 Pazartesi 11:10:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 11:10:00

COP 22 Konferansı Antalya'da yapılacak

ABONE OL

Barselona Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22) 7-10 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliği ele alınacak. Pandemi sonrası yüz yüze yapılacak ilk toplantı olan COP 22 sonrası Türkiye, “Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı” görevini İtalya'dan devralacak.

Türkiye'nin de taraf olduğu ve "Barselona Sözleşmesi" olarak isimlendirilen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22) 07 -10 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya Kaya Palazzo Golf Otel'de düzenlenecek.

Bakanlar Oturumu 3'üncü gün...

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek toplantının 3'üncü gününde, Barselona Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin çevre bakanlarının katılımıyla "Bakanlar Oturumu" yapılacak. Türkiye adına toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek" başlıklı doküman ile katılacak. Oturumda "Akdeniz için Orta Vadeli Strateji Belgesinin onaylanması" ve "Akdeniz'in biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik 2020 sonrası eylem planının uygulamaya konulması" başta olmak üzere Akdeniz'in çevresel açıdan korunup iyileştirilmesini hedefleyen önemli kararların alınması öngörülüyor.

Emine Erdoğan ev sahipliği yapacak

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNEP Genel Müdür Yardımcısı Joyse Msuya ve konferansa katılım sağlayan ülkelerin kadın liderlerine yönelik "Akdeniz'deki Kadın Liderler Öğle Yemeği" yapılacak.

8 Aralık Çarşamba akşamı ise Bakanlar Resepsiyonu düzenlenecek. Resepsiyonda Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) 50. Yıl Etkinliği gerçekleştirilecek.

Türkiye görevi İtalya'dan devralacak

COP 22 Toplantısı sonrası Türkiye, 2 yıl süreyle "Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı" görevini İtalya'dan devralacak. COP 22, Kovid-19 pandemisi sonrası yüz yüze gerçekleştirilecek ilk toplantı olması nedeniyle de ayrı önem taşıyor.

Barselona Sözleşmesi'nin hedefi

Barselona Sözleşmesi çerçevesinde "Akdeniz deniz çevresinin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve daha iyi hâle getirmek için gerekli tedbirlerin alınması" amacıyla kıyıdaş ülkeler arasında iş birliği çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İki yılda bir düzenlenen toplantıya; sözleşmeye taraf olan 21 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri ve üst düzey yetkilileri, teknik ekipler, konuyla ilgili odak noktalar, uluslararası sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve bilim insanları katılıyor.

Toplantılarda söz konusu amaç çerçevesinde mali ve teknik detaylar görüşülerek tarafların onayına sunuluyor. 02-05 Aralık 2019 tarihlerinde İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Barselona Sözleşmesi 21. Taraf Ülkeler Toplantısı'nda, "COP 22 Toplantısı'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde, 7-10 Aralık 2021 tarihinde, Antalya'da gerçekleştirilmesi" kararı alınmıştı.

Etiketler : COP 22 Konferansı antalya COP 22 Kovid-19 pandemisi
2022 hayali Avrupa

2022 hayali Avrupa
Yavuz Seçkin: Bülent Ersoy rekoru bende

Yavuz Seçkin: Bülent Ersoy rekoru bende
"Mercan annesine benziyor"

"Mercan annesine benziyor"
Mavi kapakla gelen mutluluk

Mavi kapakla gelen mutluluk
Dedikoduyu sevmiyormuş

Dedikoduyu sevmiyormuş
Kaşınanı kaşırım

Kaşınanı kaşırım
Klip aşıkları!

Klip aşıkları!
Hakan Ural: Aşımızı olalım

Hakan Ural: Aşımızı olalım
"Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"

"Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER