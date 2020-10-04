Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan baba gözaltı alındı

Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı
Kaynak: DHA
Mersin'de, yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., gözaltına alındı.
Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.’yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.
Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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