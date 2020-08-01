  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
120 dönüm araziye ektiği mısırla belediyeye ek kaynak oluşturacak
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gaziantep FK'nin Senegalli futbolcusu Djilobodji'den kariyer rekoru
Trabzonspor'un en istikrarlısı Alexander Sörloth
Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları
Antalyaspor kötü başladığı sezonu rekorlarla tamamladı
NBA'de Houston Rockets'ı galibiyete yıldız oyuncuları taşıdı
Kurbanı kesen kasaba koşuyor
Nero cinayetini ABD'li şirket affetmedi
Bakan Selçuk: 1,2 milyon vatandaşa 1000 TL dağıtıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 845 bini geçti
Enerjide yeni dönem: Bugünden itibaren başladı
Altın rekorları altüst etti
İnanılmaz olay! Pantolonuna kobra girdi, saatlerce kurtarılmayı bekledi
ASELSAN yeni sistem için düğmeye bastı: Tamamen yerli ve milli olacak
180 km mesafeden tespit edebiliyor!
Firari Can Dündar kurban ibadetini hedef aldı
İran'ın Meşhed kentindeki park ve bahçeler Kovid-19 tedbirleri kapsamında tekrar kapatıldı
Çin'de 45, Hong Kong'da 121, Güney Kore'de 31 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçiren internet korsanları yakalandı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 71 bine yaklaştı
Yemen'de Türk Kızılay 13 bin aileye kurban eti dağıtıyor
Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da 3 bine yakın aileye kurban eti dağıtacak
01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:48:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:50:00

Çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: DHA

ABONE OL

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, çocukların tartışması nedeniyle iki aile arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Oyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Baysoy ile Akar ailelerinin çocukları arasında oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı. Eve dönen çocuklar tartışmalarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine dışarı çıkan iki aile fertleri arasında çocukların kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarmanın müdahalesi ile sonlandırılan kavgada yaralanan Mehmet Baysoy, Emrah Baysoy, Şahin Baysoy ve Mustafa Akar, sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Akar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, durumu ağır olan diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman'a sevk edildi.

Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler jandarma ekiplerince gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER