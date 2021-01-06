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06 Ocak 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 19:00:00

Çocukların gönlüne dokundular

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Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muş'ta köylerde yaşayan çocuklara kışlık giysi ve tablet dağıttı. Hediyelerini kucaklayan çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu ve Muş'un Yeşilova Belde Belediyesi iş birliğiyle, belediyenin konferans salonunda 150 çocuğa mont, tablet ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan dağıtım çocukların yüzünü güldürdü.

DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK

Çocukların mutluluğuna ortak olan Platform yöneticisi Canan Üstündağ "Amacımız sadece mont ve bot dağıtmak değil, buradaki çocukların gönüllerine dokunmak, onları mutlu etmek. Dünyayı iyilik kurtaracak, biz buna inanıyoruz. Çocukların gülümsemesi bizim için dünyaya bedel” diye konuştu.

Etiketler : Muş tablet yardım Canan Üstündağ
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