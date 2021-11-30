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30 Kasım 2021 Salı 07:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 07:00:00

Çocuk gelindi 40 çocuğu kurtardı

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14 yaşındayken evlendirilen Diyarbakır'ın tek kadın muhtarı, hayatını ‘okuldan alınarak zorla evlendirilmeye çalışılan' kız çocuklarına adadı. Muhtarlık kapısına astığı şikayet kutusuna atılan ihbar mektupları sayesinde 40 kız çocuğunun hayatını yeniden şekillendirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını yürüten 4 çocuk annesi Dilek Demir, 14 yaşında okuldan alınarak, zorla evlendirildi. Çevresinde kendisi gibi başka çocuk gelin olmaması için elinden geleni yapacağına yemin eden Dilek Demir önce muhtar oldu. Ardından muhtarlığın duvarına dilek-şikayet kutusu astı.

POLİSLİK HAYALLERİ OLMADI

49 yaşındaki muhtar Dilek Demir, astığı kutuya gelen ihbar mektuplarıyla bugüne kadar 40 kız çocuğunu erken yaşta gelin olmaktan kurtardı. Demir, "Babam beni şiddetle, döverek, zorla evlendirdi. Karşıydım, okuyup polis olmak istiyordum ve içimde uhde kaldı. Hiçbir kız çocuğunun özellikle okuldan alınmaması için yemin ettim." dedi.

14 yaşında okuldan alınıp evlendirildiğini, 17 yıl önce de eşinden ayrıldığını anlatan Dilek Demir 'Dilek anneler çoğalmasın' diyerek harekete geçtiğini söyledi. Demir, "Liseyi bitirdim, şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Bir yandan da kız çocuklarının hayatına dokunmaya çalışıyorum." dedi.

Etiketler : diyarbakır delek demir kadın muhtar
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