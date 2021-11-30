Çocuk gelindi 40 çocuğu kurtardı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını yürüten 4 çocuk annesi Dilek Demir, 14 yaşında okuldan alınarak, zorla evlendirildi. Çevresinde kendisi gibi başka çocuk gelin olmaması için elinden geleni yapacağına yemin eden Dilek Demir önce muhtar oldu. Ardından muhtarlığın duvarına dilek-şikayet kutusu astı.

POLİSLİK HAYALLERİ OLMADI

49 yaşındaki muhtar Dilek Demir, astığı kutuya gelen ihbar mektuplarıyla bugüne kadar 40 kız çocuğunu erken yaşta gelin olmaktan kurtardı. Demir, "Babam beni şiddetle, döverek, zorla evlendirdi. Karşıydım, okuyup polis olmak istiyordum ve içimde uhde kaldı. Hiçbir kız çocuğunun özellikle okuldan alınmaması için yemin ettim." dedi.

14 yaşında okuldan alınıp evlendirildiğini, 17 yıl önce de eşinden ayrıldığını anlatan Dilek Demir 'Dilek anneler çoğalmasın' diyerek harekete geçtiğini söyledi. Demir, "Liseyi bitirdim, şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Bir yandan da kız çocuklarının hayatına dokunmaya çalışıyorum." dedi.